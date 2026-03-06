Арбітр не призначив три пенальті: Срна розкритикував суддівство та газон після перемоги над Олександрією

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна висловив невдоволення якістю поля та роботою арбітрів після перемоги команди над Олександрією.

Його слова передає пресслужба клубу.

Срна подякував гравцям за характер та здобуття трьох очок на шляху до чемпіонства. Водночас він звернув увагу на підготовку поля суперником, зазначивши, що такий газон не відповідає стандартам УПЛ і є кроком назад для українського футболу.

"Важлива перемога і дуже важливі три очки. Дякую команді за характер, який сьогодні всі показали на полі. Ця перемога має велике значення на нашому шляху до чемпіонства.

Але я хотів би звернути увагу футбольної спільноти на підготовку поля суперником до цього матчу. Такий газон не відповідає рівню УПЛ. Якщо ми справді хочемо розвивати український футбол, з цим потрібно щось робити. Це крок назад, а не вперед".

Окрім поля, представник донецького клубу розкритикував суддівство, заявивши, що давно не бачив такого арбітражу.

"Крім того, я незадоволений суддівством у цьому матчі. Давно не бачив такого рівня арбітражу.

Двічі арбітри мали призначати пенальті за порушення на Траоре – на 14-й та 57-й хвилинах. 74-та хвилина – Беіратче грає рукою у штрафному майданчику, але порушення знову не зафіксовано. Арбітр не призначив три пенальті у ворота Олександрії.

Чому арбітри на це не відреагували? Чому не втрутився ВАР? До роботи суддівської бригади сьогодні є дуже багато запитань".

Нагадаємо, у матчі-відкритті 19-го туру Шахтар на виїзді мінімально обіграв Олександрію завдяки голу Лассіни Траоре на 61-й хвилині.

Внаслідок цієї перемоги підопічні Арди Турана збільшили відрив від другого місця, яке посідає ЛНЗ, до шести очок, тоді як олександрійці залишилися в зоні вильоту на передостанній сходинці.