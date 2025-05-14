Дуже важливий трофей: Срна – про перемогу над Динамо у Кубку України

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна пояснив важливість перемоги над Динамо у фіналі Кубку України.

Про це функціонер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Це не була божевільна гра. Якість гри була сьогодні на високому рівні. Що стосується Шахтаря, то був дуже високий тиск сьогодні на футболістів. Воно зробилося саме собою, бо чемпіонат ми програли. Програли по ділу, перебуваємо на 3-му місці.

Це був великий шанс зачепитися за трофей, тобто за Лігу Європи. Вітаю всю команду, тренерський штаб. Дуже важлива перемога і дуже важливий трофей.

Налаштування на гру? Ми сьогодні повинні були виграти на мільярд відсотків. Ми не можемо залишити такий клуб, з такими вболівальниками, з таким президентом рік без трофея. Провалили сезон в чемпіонаті, не могли собі дозволити програти і Кубок.

Не можу сказати, що сьогодні була топова гра з нашої сторони, найважливіше, що у нас Кубок в руках, – сказав Срна.