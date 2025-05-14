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Судаков: Для мене цей трофей важливіший за чемпіонство

Олександр Булава — 14 травня 2025, 21:59
Судаков: Для мене цей трофей важливіший за чемпіонство
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков пояснив важливість перемоги над Динамо у фіналі Кубку України.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Зараз я найщасливіший футболіст у світі. Для мене цей трофей важливіший та емоційніший, ніж до цього ми двічі вигравали чемпіонство. Тому що ми пройшли через дуже складний рік, провальні результати у чемпіонаті України. Ця перемога для нас була дуже принциповою, тим паче проти Динамо у фіналі.

Провів лише два тренування у загальній групі. Не можу сказати, що я відновився на 100%. Я все ще відчував біль, але все ще готувався до цього матчу та робив все, щоб зіграти з перших хвіилин.

Чи останній це трофей Судакова в Україні? Я думаю, що ми в найближчому майбутньому про це дізнаємось. Серія А? Все можливо", – зазначив Судаков.

Зазначимо, що для Шахтаря це рекордний 15-й виграний Кубок України та шоста перемога у фіналі турніру над Динамо.

Георгій Судаков

Георгій Судаков

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