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Порожні трибуни і перерви по кілька годин: Срна порівняв КЧС-2025 з УПЛ

Олексій Мурзак — 4 липня 2025, 15:53
Порожні трибуни і перерви по кілька годин: Срна порівняв КЧС-2025 з УПЛ
Дарійо Срна
Getty Images

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловив свою думку про Клубний чемпіонат світу-2025, який проходить в США, порівнявши його з Українською Прем'єр-лігою.

Про це функціонер сказав у коментарі Sportske.

"Знаєте, який вигляд має цей Клубний чемпіонат світу? Він схожий на український чемпіонат – порожні трибуни і перерви по кілька годин.

Тільки в Україні ці паузи через ракети і дрони, а у них – через погану погоду. Я абсолютно не підтримую ні ФІФА, ні цей Клубний чемпіонат світу", – заявив Срна.

Нагадаємо, на Клубному чемпіонаті світу стали відомі пари 1/4 фіналу.

Останню чвертьфінальну пару сформували Боруссія Дортмунд та мадридський Реал. Німецький клуб переміг мексиканський Монтеррей з рахунком 2:1, а іспанці також з мінімальною різницею здолали туринський Ювентус.

ФІФА Клубний чемпіонат світу Дарійо Срна Шахтар Донецьк

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