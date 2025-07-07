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Дієго Сімеоне в захисті та Луїс Енріке в атаці: Срна дав цікаву характеристику Турану

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 18:31
Дієго Сімеоне в захисті та Луїс Енріке в атаці: Срна дав цікаву характеристику Турану
Арда Туран та Дарійо Срна
ФК Шахтар

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна дав вичерпну й дуже цікаву характеристику новому головному тренеру клубу Арді Турану, згадавши двох видатних спеціалістів.

Про це він сказав у інтерв'ю Marca.

"Арда – це Сімеоне у захисті та Луїс Енріке в атаці. У нього душа гравця, він відчуває футболіста, а цього найважче досягти. Він також має чудовий склад. Ми віримо в нього й готові розпочати новий розділ із тими самими амбіціями, що й завжди: ми хочемо вийти до Ліги Європи і знову стати чемпіонами України", – сказав Срна.

Він також розповів, що вмовити Турана очолити Шахтар було нескладно.

"Ми просто говорили про футбол, гравців та команду. Телефонного дзвінка було достатньо. Він сказав: "Я готовий. Це мій шанс і я хочу ним скористатися. Я не хвилююся: я хочу бути тренером на найвищому рівні, і Шахтар – це величезний крок для мене", – розповів спортивний директор "гірників".

Нагадаємо, Туран очолив Шахтар у травні, змінивши на цій посаді Маріно Пушича.

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Дарійо Срна

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