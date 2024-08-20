Габовда: Ставити оцінки команді — поки не на часі

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда заявив, що вони оцінюють кожну гру поетапно, проте ставити оцінки команді — поки не на часі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми оцінюємо кожну гру поетапно. Розуміємо, проти кого ми грали на старті чемпіонату. І кожну гру аналізуємо. Вони усі були різними. Ставити оцінки — поки не на часі. Що стосується функціонального стану новачків — Гіо Куція все ближче до оптимальних кондицій. Він пропустив значну частину підготовки до сезону, але швидко набирає форму. І дуже професіонально ставиться до роботи: і на тренуваннях, і в житті.

Щодо Луана — він усю передсезонну роботу пропустив. Перемовини щодо трансферу тривали два місяці. Весь цей час він працював за індивідуальною програмою. Тому, йому набагато важче зараз. Йому до місяця часу потрібно для повернення в оптимальні кондиції. У кожній грі він отримує свій час, а вже після паузи на матчі національних збірних ми зможемо побачити його в оптимальних кондиціях і якось оцінювати його роботу на полі.

Інші наші літні новачки: Руслан Степанюк, Роман Гончаренко, Андрій Кожухар, Даниїл Чечер — у приблизно однаковому функціональному стані. Вони повністю пройшли збори з командою і працюють на рівні з усією командою", — сказав Габовда.