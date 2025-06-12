Спортивний директор Руха пояснив, чому команду очолив Федик

Спортивний директор львівського Руха Володимир Лапіцький пояснив, чому Віталія Пономарьова на посаді головного тренера замінив Іван Федик. За його словами, у Федика є дуже багато плюсів, через які він одразу був фаворитом на це місце, інших навіть не розглядали.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Рух завжди давав можливість дебютувати в УПЛ своїм вихованцям, аби вони проявили себе на цьому рівні, робили свої помилки, прогресували та ставали професіоналами. Ми завжди віримо у свої кадри. Це ж стосується і тренерів, які тривалий час працюють в клубі, в тому числі й Івана Федика.

У попередній кампанії під керівництвом Івана Зіноновича Рух-2 з юними футболістами показав чудові результати в Другій лізі. Федик давно працює в клубі та чудово знайомий зі всіма футболістами, починаючи від першої команди, й закінчуючи вихованцями академії. Він не матиме жодних проблем з комунікацією навіть з легіонерами, адже знає багато мов і тому не матиме мовного бар'єра з ними.

Враховуючи всі ці фактори, ні засновник, ні менеджмент клубу не розглядали інші кандидатури на посаду головного тренера Руха – Іван Федик одразу був фаворитом на це місце, як тільки було вирішено, що Віталій Пономарьов покине клуб", – сказав Лапіцький.