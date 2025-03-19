Спортдир Роми оцінив перший сезон Довбика в Італії

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі оцінив гру нападника збірної України Артема Довбика у його дебютному сезоні в римському клуб.

Гізольфі цитує AS Roma Francophone.

"Довбик? Він знає, що від нього очікують більшого, і він знає, що люди в нього вірять. Його сезон залишається хорошим. Ми Рома, ми можемо погано грати, але ми завжди повинні викладатися на 100%", – заявив французький фахівець.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони влітку 2024 року за 30,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку 27-річного нападника збірної України 15 голів і 4 асисти в 38 матчах за Рому в усіх турнірах.

Минулої неділі, 16 березня, Довбик відзначився переможним голом у ворота Кальярі у матчі 29 туру Серії А.