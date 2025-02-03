Спортивний директор Олександрії розкрив клуб, який цікавився Калюжним
Спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів, що у клуб надходив лише один запит щодо Івана Калюжного. Гравцем збірної України цікавився лише англійський Плімут.
Про це повідомляє Український футбол.
"Єдиний офіційний запит щодо Калюжного був від англійського Плімута. Це була конкретна пропозиція, ми її розглянули, почали спілкуватися, але в підсумку сторони не дійшли згоди. На сьогодні питання переходу Калюжного у Плімут закрите", – сказав Телько.
Спортивний директор також заперечив інформацію про інтерес до Калюжного з боку Шахтаря, Герти чи Металіста 1925.
Раніше повідомлялося, що 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.
Для Калюжного 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.