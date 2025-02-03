Спортивний директор Олександрії розкрив клуб, який цікавився Калюжним

Спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів, що у клуб надходив лише один запит щодо Івана Калюжного. Гравцем збірної України цікавився лише англійський Плімут.

Про це повідомляє Український футбол.

" Єдиний офіційний запит щодо Калюжного був від англійського Плімута. Це була конкретна пропозиція, ми її розглянули, почали спілкуватися, але в підсумку сторони не дійшли згоди. На сьогодні питання переходу Калюжного у Плімут закрите ", – сказав Телько.

Спортивний директор також заперечив інформацію про інтерес до Калюжного з боку Шахтаря, Герти чи Металіста 1925.

Раніше повідомлялося, що 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.

Для Калюжного 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.