Калюжний привернув увагу клубів із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї – джерело

Хавбек збірної України та Олександрії Іван Калюжний привертає увагу клубів із кількох країн.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.

Контракт Калюжного з Олександрією закінчується влітку 2025 року, гравець має намір вирішити своє майбутнє вже цієї зими.

Для півзахисника 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.

Нещодавно Іван потрапив у символічну збірну УПЛ першої частини сезону-2024/25 за версією Чемпіона.