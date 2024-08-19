Мазуренко: Не зрозуміло тоді для чого на матчах працює VAR

Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко заявив, що йому не зрозуміло для чого на матчах працює VAR, якщо арбітр його не дивиться.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Коментувати тут немає чого. Ми забили чистий, справедливий м’яч. Цей забитий м’яч додав би впевненості команді, рахунок би став нічийним — 1:1. Я переконаний у тому, що наша команда б почала грати агресивніше та змогла б виконати задачу на матч. Мені важко відповісти чому саме вони прийняли таке рішення. На матчі працювала система VAR, задача якої допомогти арбітру в полі прийняти правильне рішення. Якщо у арбітра є певні сумніви, то потрібно йди дивитися VAR. Чому цього не сталося це загадка. Не зрозуміло тоді для чого на матчах працює VAR. Дуже шкода наших гравців, які виклалися на футбольному полі та награли на цей забитий м’яч. Наша команда однозначно заслуговувала на інший результат", — сказав Мазуренко.

Нагадаємо, що попри скандальний епізод у матчі третього туру Української Премєр-ліги Оболонь — Ворскла, полтавці без проблем розбили "пивоварів".