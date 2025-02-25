Інтер впевнено переміг Лаціо у чвертьфіналі Кубку Італії

Інтер здобув перемогу над Лаціо в межах 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Голами відзначилися Марко Арнаутович та Хакан Чалханоглу. Зауважимо, що австрієць відкрив рахунок неймовірний гол зльоту з-за меж штрафного майданчика.

У наступному етапі "нерадзуррі" зіграють зі своїм принциповим суперником – Міланом. У паралельному півфіналі Болонья очікує на переможця чвертьфіналу Ювентус – Емполі.

Кубок Італії з футболу

Чвертьфінал, 25 лютого

Інтер – Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Арнаутович, 2:0 – 77 Чалханоглу (пен)

Напередодні Інтер вперше в сезоні очолив турнірну таблицю Серії А через поразку Наполі від Комо (2:1). Лаціо водночас втратив очки у 26 турі чемпіонату Італії та не зміг наздогнати Ювентус, "орли" посідають п'яту сходинку з 47 очками в активі.