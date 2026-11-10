Лаціо продовжив контракт із правнуком Муссоліні

Римський Лаціо продовжив контракт з основним правим захисником команди, Романо Флоріані Муссоліні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Продовження контракту з цими кольорами для мене – привід для великої гордості. Це додаткова мотивація завжди викладатися на максимум. Вперед, Лаціо", – сказав Муссоліні.

Флоріані Муссоліні вдало розпочав новий сезон Серії А, закріпившись в основі Лаціо. Напередодні у матчі 9 туру проти Сассуоло він забив свій перший гол в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Романо Флоріані Муссоліні є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. За першу команду Лаціо 23-річний захисник виступає з літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Лаціо готує новий контракт для свого головного тренера Дженнаро Гаттузо.