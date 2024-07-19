Спортивний директор Баварії розповів про майбутнє Кімміха
Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що майбутнє німецького хавбека Йозуа Кімміха залишається відкритим.
Про це функціонер розповів виданню Bild.
"Майбутнє Джошуа Кімміха? Звичайно, все ще відкрите для нас. У нього ще залишився рік за контрактом. Ми домовилися, що поговоримо після його відпустки", — заявив Еберль.
У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Йозуа розрахований до червня 2025 року.
Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.