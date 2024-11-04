Спортивний директор Арсенала може отримати посаду відразу в трьох клубах одночасно

Спортивний директор лондонського Арсенала Еду, який невдовзі має залишити "канонірів", може стати генеральним директором Ноттінгема, а також отримати важелі впливу на прийняття рішень в Олімпіакосі та Ріу Аве.

Про це пише The Independent.

Цими клубами володіє грецький бізнесмен Вангеліс Марінакіс. Він готовий запропонувати бразильському функціонеру покращені умови зарплати та надати повноту влади.

Еду Гаспар, колишній півзахисник команди, був відповідальний за підписання таких зіркових гравців, як Мартін Едегор та Деклан Райс. Він також грав вирішальну роль у трансформації клубу. Гаспар долучився до Арсенала у 2019 році, спочатку як технічний директор, пізніше отримав підвищення.

Еду сприяв зміні підходу клубу до набору нових гравців та закінченні співпраці з тими, хто не відповідав оновленій філософії. Його вплив на клуб високо оцінюється колегами та експертами, які називали його "справжнім представником духу Арсенала".

Нагадаємо, за Олімпіакос грає форвард збірної України Роман Яремчук.