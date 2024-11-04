Удар для Артети: Спортивний директор Арсенала покидає клуб

Лондонський Арсенал втрачає одну зі своїх ключових фігур – спортивного директора Еду Гаспара. Очікується, що найближчим часом клуб зробить офіційну заяву про його звільнення. Питання щодо причин його рішення залишаються відкритими.

Про це повідомляє Daily Mail.

Еду, колишній півзахисник команди, відповідальний за підписання таких зіркових гравців, як Мартін Едегор та Деклан Райс. Він також грав вирішальну роль у трансформації клубу. Гаспар долучився до Арсенала у 2019 році, спочатку як технічний директор, пізніше отримав підвищення.

Еду сприяв зміні підходу клубу до набору нових гравців та закінченні співпраці з тими, хто не відповідав оновленій філософії. Його вплив на клуб високо оцінюється колегами та експертами, які називали його "справжнім представником духу Арсенала".

Відзначимо, що Арсенал в 10 турі АПЛ на виїзді програв Ньюкаслу.