Спортинг вирвав перемогу в Жил Вісенте та очолив турнірну таблицю перед грою з Бенфікою

Спортинг здобув вольову перемогу над Жил Вісенте у межах 32 туру португальської Прімейра-ліги.

"Леви" мінімально поступилася після першого тайму, однак за 15 хвилин до завершення зустрічі забили двічі та вирвали перемогу.

Едуарду Куарежма відзначився переможним голом на 93 хвилині зустрічі. Зауважимо, що Спортинг після цієї перемоги очолив турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випередивши Бенфіку, за яку виступає українець Анатолій Трубін.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

32 тур, 5 травня

Спортинг – Жил Вісенте 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Андраде (пен), 1:1 – 81 Араухо, 2:1 – 90+3 Куарежма

Зазначимо, що дві найсильніші лісабонські та португальські команди наразі зустрінуться вже в наступному турі. Після 32 матчів у колективів по 78 очок, Спортинг знаходиться на першому місці саме через кращі результати в очних іграх.

Нагадаємо, що напередодні Трубін відбив пенальті у грі з Ешторілом та допоміг "орлам" здобути мінімальну перемогу.