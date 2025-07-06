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Дозволили повернутись у клуб пізніше за всіх: Спортинг хоче "помиритись" із Дьокерешем

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 12:18
Дозволили повернутись у клуб пізніше за всіх: Спортинг хоче помиритись із Дьокерешем
Getty Images

Лісабонський Спортинг більше не хоче конфліктувати з Віктором Дьокерешем та намагається дещо знизити градус стосунків з форвардом.

Про це повідомила A Bola.

Клуб надав гравцю унікальний привілей порівняно з іншими футболістами – йому дозволили повернутись з відпустки 11 липня, пізніше за всіх, при цьому уникаючи будь-яких санкцій.

Це зумовлено тим, що Спортинг хоче отримати за Дьокереша якомога більше грошей або взагалі зберегти у складі. До того ж окрім Арсенала та реальних претендентів, які б вели переговори з португальцями, наразі немає.

У послугах шведа також зацікавлений Манчестер Юнайтед, але Дьокереш дав ясно зрозуміти "манкуніанцям", що його пріоритет – гра за "канонірів" у Лізі чемпіонів.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

Раніше стало відомо, що Віктор Дьокереш відмовився від пропозиції туринського Ювентуса.

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