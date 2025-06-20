Дьокереш відхилив пропозицію Ювентуса

Нападник Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш відхилив пропозицію туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус пропонував Дьокерешу 5-річний контракт із зарплатою в 7,5 мільйона євро на рік. Спортингу за гравця туринський клуб був готовий віддати 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Проте сам форвард відмовився переходити в Ювентус. Для нього пріоритетним варіантом продовження кар’єри є Арсенал.

Раніше повідомлялося про те, що лондонський клуб поставив переговори зі Спортингом на паузу через завищені вимоги португальського клубу щодо вартості гравця. Раніше Дьокереш також відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга.