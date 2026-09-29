Відомий англійський тренер закликав суворо покарати Манчестер Сіті

Колишній тренер Тоттенгема Гаррі Реднапп вважає, що можливі санкції проти Манчестер Сіті мають бути жорсткими й стосуватися майбутніх сезонів, проте переписувати підсумкові таблиці АПЛ він не пропонує.

У авторській колонці для The Sun Реднапп згадав боротьбу свого Тоттенгема з Манчестер Сіті за місце в Лізі чемпіонів.

У сезоні 2010/11 лондонці фінішували п'ятими. Наступного сезону вони посіли четверте місце, але не потрапили до турніру, оскільки путівку отримав Челсі після перемоги в Лізі чемпіонів.

Тренер припустив, що за інших обставин доля тих сезонів могла скластися інакше, проте визнав: достеменно цього ніхто не знає.

Реднапп наполягає на суворому покаранні Манчестер Сіті, якщо порушення буде остаточно встановлено.

Водночас він застеріг від позбавлення клубу титулів або перерахунку очок заднім числом: на його думку, це спричинить нові суперечки й зашкодить АПЛ. Санкції, вважає тренер, доцільніше застосувати до майбутніх сезонів.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Сіті оскаржить рішення щодо 115 звинувачень у порушенні фінансових правил.