Півзахисника Колосу затримали співробітники ТЦК – журналіст
Ігор Харатін
Фото Колос
Півзахисника ковалівського Колосу Ігоря Харатина поблизу міста Тячів затримав ТЦК.
Про це повідомляє Ігор Бурбас.
Футболіст перебував у автомобілі разом із сім'єю, коли на блокпосту його зупинили, а згодом і затримали співробітники територіального центру комплектації.
Нагадаємо, що влітку Колос перевів Харатіна до резервної команди. Саме це могло позбавити хавбека бронювання від мобілізації. Сам клуб вже втрутився у ситуацію, відправивши свого представника до ТЦК.
Зазначимо, що влітку футболіста Хуста Миколу Сираша також затримали співробітники ТЦК, після чого клуб знявся з розіграшу Першої Ліги.
Команда з Закарпаття звертався за допомогою до Андрія Шевченка, але в УАФ відмовились впливати на ситуацію.