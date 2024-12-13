Півзахисника Колосу затримали співробітники ТЦК – журналіст

Півзахисника ковалівського Колосу Ігоря Харатина поблизу міста Тячів затримав ТЦК.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Футболіст перебував у автомобілі разом із сім'єю, коли на блокпосту його зупинили, а згодом і затримали співробітники територіального центру комплектації.

Нагадаємо, що влітку Колос перевів Харатіна до резервної команди. Саме це могло позбавити хавбека бронювання від мобілізації. Сам клуб вже втрутився у ситуацію, відправивши свого представника до ТЦК.

Зазначимо, що влітку футболіста Хуста Миколу Сираша також затримали співробітники ТЦК, після чого клуб знявся з розіграшу Першої Ліги.

Команда з Закарпаття звертався за допомогою до Андрія Шевченка, але в УАФ відмовились впливати на ситуацію.