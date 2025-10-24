Рієка обіграла Спарту в дограванні матчу Ліги конференцій

У п’ятницю, 24 жовтня, відбулося догравання матчу 2 туру групового етапу Ліги конференцій між Рієкою та празькою Спартою.

Поєдинок мав відбутися в четвер, 23 жовтня. Проте після першого тайму матч було перервано через складні погодні умови в Хорватії: шторм та сильний дощ – пориви вітру досягали 30 метрів на секунду. Догравання було призначене на 17:00 за київським часом 24 жовтня.

Догравання завершилося перемогою Рієки з рахунком 1:0, на 75 хвилині гол забив англійський нападник Деніел Аду Аджей.

Ліга конференцій-2025/26

2 тур, 23/24 жовтня

Рієка (Хорватія) – Спарта Прага (Чехія) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Аду Аджей

Завдяки цій перемозі Рієка набрала 3 очки та піднялася на 19 місце в турнірній таблиці Ліги конференцій. У Спарти також 3 бали в активі та 15 місце.