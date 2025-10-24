Українська правда
Рієка та Спарта дограватимуть матч 2-го туру Ліги конференцій

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 07:43
Визначилась дата та час догравання матчу другого туру Ліги конференцій між Рієкою та Спартою. 

Про це повідомила пресслужба хорватського колективу.

Так, команди завершуватимуть поєдинок сьогодні, 24 жовтня – стартовий свисток на другий тайм пролунає о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що станом на момент переривання матчу рахунок на табло – 0:0, на 9-й хвилині арбітр скасував гол Фрука через офсайд. Матч було зупинено через шторм та сильний дощ – пориви вітру досягали 30 км/с. 

Напередодні свої матчі другого туру ЛК зіграли Динамо та Шахтар – кияни програли Самсунспору, а донецький колектив поступився Легії.

