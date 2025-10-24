Рієка та Спарта дограватимуть матч 2-го туру Ліги конференцій

Визначилась дата та час догравання матчу другого туру Ліги конференцій між Рієкою та Спартою.

Про це повідомила пресслужба хорватського колективу.

Так, команди завершуватимуть поєдинок сьогодні, 24 жовтня – стартовий свисток на другий тайм пролунає о 17:00 за київським часом.

🌧️ Nastavak utakmice Rijeka – Sparta Prag u petak 24. listopada od 16 sati



🎟️ Ulaznice od četvrtka vrijede i za nastavak utakmice, a izgubljene ulaznice moguće je ponovno preuzeti na blagajni stadiona 🔵⚪#HNKRijeka #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/8Hzfhf2GR7 — NK Rijeka (@NKRijeka) October 23, 2025

Зазначимо, що станом на момент переривання матчу рахунок на табло – 0:0, на 9-й хвилині арбітр скасував гол Фрука через офсайд. Матч було зупинено через шторм та сильний дощ – пориви вітру досягали 30 км/с.

Напередодні свої матчі другого туру ЛК зіграли Динамо та Шахтар – кияни програли Самсунспору, а донецький колектив поступився Легії.