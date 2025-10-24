Рієка та Спарта дограватимуть матч 2-го туру Ліги конференцій
ФК Рієка
Визначилась дата та час догравання матчу другого туру Ліги конференцій між Рієкою та Спартою.
Про це повідомила пресслужба хорватського колективу.
Так, команди завершуватимуть поєдинок сьогодні, 24 жовтня – стартовий свисток на другий тайм пролунає о 17:00 за київським часом.
Зазначимо, що станом на момент переривання матчу рахунок на табло – 0:0, на 9-й хвилині арбітр скасував гол Фрука через офсайд. Матч було зупинено через шторм та сильний дощ – пориви вітру досягали 30 км/с.
Напередодні свої матчі другого туру ЛК зіграли Динамо та Шахтар – кияни програли Самсунспору, а донецький колектив поступився Легії.