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ЛНЗ продовжив контракт з важливим гравцем

Андрій Мошкун — 1 липня 2025, 16:28
ЛНЗ продовжив контракт з важливим гравцем
ФК ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наразі жодних деталей щодо нової угоди черкащани не уточнили. Попередній контракт діяв до 31 грудня 2026 року

Яшарі приєднався до черкаського клубу в січні 2024 року і встиг стати важливим гравцем клубу.

Зокрема, у минулому сезоні він зіграв 30 матчів, забив 5 голів і зробив 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ достроково припинив співпрацю з легіонером.

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