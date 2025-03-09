Чорноморець незабаром змінить власника – ЗМІ
Одеський Чорноморець, може незабаром змінити власника і ним стане Артур Гранц.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Співвласник компанії BF&GH Travel Retail Limited та видавець журналу Forbes Україна вже досяг принципової угоди з компанією Vertex United, яка нині володіє клубом.
Зазначається, що попри усної домовленості, не можна казати про купівлю бізнесменом клубу як факт.
Цікаво, що у випадку продажу Чорноморця, то потрібно бути домовлятись не тільки з тандемом Кауфман-Грановський, які є власниками компанії Vertex, а й Леонідом Клімовим – багаторічним президентом та мажоритарним власником одеситів.
Нагадаємо, що у Чорноморці є заборгованість за зарплатами, про що повідомив тренер "моряків" Олександр Бабич.
Раніше росіяни обстріляли тренувальну базу одеситів. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.