Чорноморець незабаром змінить власника – ЗМІ

Одеський Чорноморець, може незабаром змінити власника і ним стане Артур Гранц.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Співвласник компанії BF&GH Travel Retail Limited та видавець журналу Forbes Україна вже досяг принципової угоди з компанією Vertex United, яка нині володіє клубом.

Зазначається, що попри усної домовленості, не можна казати про купівлю бізнесменом клубу як факт.

Цікаво, що у випадку продажу Чорноморця, то потрібно бути домовлятись не тільки з тандемом Кауфман-Грановський, які є власниками компанії Vertex, а й Леонідом Клімовим – багаторічним президентом та мажоритарним власником одеситів.

Нагадаємо, що у Чорноморці є заборгованість за зарплатами, про що повідомив тренер "моряків" Олександр Бабич.

Раніше росіяни обстріляли тренувальну базу одеситів. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.