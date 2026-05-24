Все вирішила серія булітів: Україна програла Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи

Микола Дендак — 24 травня 2026, 00:21
У суботу, 23 травня, відбувся чвертьфінальний матч чемпіонату Європи 2026 року з сокки, в якому зустрічалися збірні України та Іспанії.

В основний час команди не виявили переможця, розписавши нічию 1:1, тож переможця довелося визначати в серії булітів, де єдиний удар реалізували іспанці.

Зауважимо, що це був другий матч українців за день. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" впевнено розібралися з Чорногорією (3:0).

Сокка – ЧЄ-2026
1/4 фіналу, 23 травня

Іспанія – Україна 1:1 (буліти 1:0)

Що цікаво, на чемпіонаті світу 2025 року, який відбувся у грудні, Україна також зупинилася у чвертьфіналі, поступившись у серії булітів. Проте тоді її обіграв Казахстан.

Нагадаємо, що українці вийшли у плейоф чемпіонату Європи-2026 з сокки, обігравши збірну Казахстана.

