Григорчук оцінив зимові трансфери ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук оцінив трансферну роботу команди взимку 2025 року.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми з усіма агентами відкриті до співпраці. Для нас головне – щоб футболіст прийшов та допомагав команді досягати наших цілей.

Майже усі футболісти, які нам подобається, не їдуть до нас. Це настільки важка робота, що просто не описати словами", – розповів Григорчук.