Григорчук оцінив зимові трансфери ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук оцінив трансферну роботу команди взимку 2025 року.
Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.
"Ми з усіма агентами відкриті до співпраці. Для нас головне – щоб футболіст прийшов та допомагав команді досягати наших цілей.
Майже усі футболісти, які нам подобається, не їдуть до нас. Це настільки важка робота, що просто не описати словами", – розповів Григорчук.
Зазначимо, що взимку ЛНЗ підписав захисника Кривбаса Драмбаєва, півзахисника Полісся Кушніренка, правого вінгера Якіменка та Вячеслава Танковського.
Вже 22 лютого черкаський колектив зіграє перший матч після зимової перерви в межах УПЛ. Суперником стане Рух, стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Раніше Григорчук назвав завдання ЛНЗ на другу частину чемпіонату України.