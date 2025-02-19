Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Григорчук оцінив зимові трансфери ЛНЗ

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 19:59
Григорчук оцінив зимові трансфери ЛНЗ
ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук оцінив трансферну роботу команди взимку 2025 року.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми з усіма агентами відкриті до співпраці. Для нас головне – щоб футболіст прийшов та допомагав команді досягати наших цілей.

Майже усі футболісти, які нам подобається, не їдуть до нас. Це настільки важка робота, що просто не описати словами", – розповів Григорчук.

Зазначимо, що взимку ЛНЗ підписав захисника Кривбаса Драмбаєва, півзахисника Полісся Кушніренка, правого вінгера Якіменка та Вячеслава Танковського.

Вже 22 лютого черкаський колектив зіграє перший матч після зимової перерви в межах УПЛ. Суперником стане Рух, стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше Григорчук назвав завдання ЛНЗ на другу частину чемпіонату України.

ЛНЗ Черкаси Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

ЛНЗ Черкаси

Залишилися без відповіді: Рух та ЛНЗ проведуть свій матч УПЛ у заплановану дату
Клуб УПЛ хоче перенести матч 18 туру через епідемію грипу в команді
ЛНЗ оголосив про трансфер 19-річного півзахисника
Перша перемога у 2025 році: ЛНЗ переміг Ольборг у товариському матчі
Команда має грати для уболівальників: Григорчук – про завдання у ЛНЗ

Останні новини