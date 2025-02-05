Команда має грати для уболівальників: Григорчук – про завдання у ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук заявив, що його завданням у черкаському клубі буде побудова якісної гри.

Цитує фахівця "Український футбол".

"Я завжди кажу, що команда має грати для вболівальників. Ми поважаємо футбол в цілому та усіх людей, які будуть дивитися на нас. Через те, відповідно, маємо виходити на поле та віддаватися тому футболу. Ми будемо робити усе для того, аби вболівальники отримували задоволення.

Розумію, що не можу нічого гарантувати та обіцяти. Просто скажу, що ми будемо робити максимум й трохи більше, аніж можемо. Я вірю, що в нас дуже багато вийде, і в найближчому майбутньому ми будемо радувати уболівальників і результатом, і хорошим, якісним, добротним футболом", – розповів Григорчук.