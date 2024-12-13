АПЛ назвала найкращого тренера місяця

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот був визнаний найкращим тренером листопада в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це пресслужба АПЛ повідомила в соцмережі Х.

Під керівництвом нідерландського фахівця Ліверпуль у листопаді провів три матчі у чемпіонаті Англії, по черзі обігравши Брайтон (2:1), Астон Віллу (2:0) та Саутгемптон (3:2).

🎶 La La La La La 🎶



Your @barclaysfooty Manager of the Month is Arne Slot!#PLAwards | @LFC

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Three matches, three wins.



November = ✅ pic.twitter.com/KJaubAkrp1 — Premier League (@premierleague) December 13, 2024

Також Ліверпуль є єдиним клубом, який виграв усі шість матчів у розіграші основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Клуб достроково вийшов у плейоф турніру.

Нагадаємо, найкращим гравцем місяця було визнано форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха.