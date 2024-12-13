АПЛ назвала найкращого тренера місяця
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот був визнаний найкращим тренером листопада в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це пресслужба АПЛ повідомила в соцмережі Х.
Під керівництвом нідерландського фахівця Ліверпуль у листопаді провів три матчі у чемпіонаті Англії, по черзі обігравши Брайтон (2:1), Астон Віллу (2:0) та Саутгемптон (3:2).
Також Ліверпуль є єдиним клубом, який виграв усі шість матчів у розіграші основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Клуб достроково вийшов у плейоф турніру.
Нагадаємо, найкращим гравцем місяця було визнано форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха.