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АПЛ назвала найкращого тренера місяця

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 16:18
АПЛ назвала найкращого тренера місяця

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот був визнаний найкращим тренером листопада в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це пресслужба АПЛ повідомила в соцмережі Х.

Під керівництвом нідерландського фахівця Ліверпуль у листопаді провів три матчі у чемпіонаті Англії, по черзі обігравши Брайтон (2:1), Астон Віллу (2:0) та Саутгемптон (3:2).

Також Ліверпуль є єдиним клубом, який виграв усі шість матчів у розіграші основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Клуб достроково вийшов у плейоф турніру.

Нагадаємо, найкращим гравцем місяця було визнано форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Арне Слот

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