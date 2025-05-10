Слот – про відхід Трента: Звичайно, я розчарований

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про рішення Трента Алекснадера-Арнольда залишити команду на правах вільного агента після сезону-2024/25.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Як і усі, хто є вболівальником Ліверпуля, ми розчарований. Звісно, що і я так само. Він не тільки дуже хороша людина, а й чудовий захисник.



Я працював в АЗ та Феєнорді, звідки теж регулярно переходили до інших клубів найкращі футболісти, тож ця ситуація вже звична для мене. Досвід мені підказує, що на заміну одному доброму гравцю приходить інший і так було завжди", – розповів Слот.