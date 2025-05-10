Слот – про відхід Трента: Звичайно, я розчарований
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про рішення Трента Алекснадера-Арнольда залишити команду на правах вільного агента після сезону-2024/25.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Як і усі, хто є вболівальником Ліверпуля, ми розчарований. Звісно, що і я так само. Він не тільки дуже хороша людина, а й чудовий захисник.
Я працював в АЗ та Феєнорді, звідки теж регулярно переходили до інших клубів найкращі футболісти, тож ця ситуація вже звична для мене. Досвід мені підказує, що на заміну одному доброму гравцю приходить інший і так було завжди", – розповів Слот.
Окрім того, журналісти вкотре поцікавились у тренера майбутнім клубом Трента.
"Ви знаєте, куди він перейде? Мені він нічого не казав, окрім того, що залишить Ліверпуль. Я не можу це коментувати, адже не знає напевно", – резюмував нідерландець.
Нагадаємо, напередодні Александер-Арнольд оголосив про свій відхід зі стану "червоних", вихованцем яких він є.
Ймовірно, його новим клубом буде мадридський Реал. Два тижні тому Трент відмовився коментувати чутки про новий контракт із Ліверпулем.