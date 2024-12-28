Зірковий захисник Ліверпуля виявив бажання перейти в Реал

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд повідомив керівництво клуба, що хоче перейти у Реал.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначає видання, про це рішення Трент зробив це під час останньої спроби керівництва "червоних" досягти згоди з гравцем щодо продовження його контракту.

Водночас Реал поки просто слідкує за ситуацією, переговори про можливий трансфер взимку можуть бути розпочаті у будь-який момент, якщо мадридський клуб отримає інформацію про готовність Ліверпуля продати гравця.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль запропонував 26-річному крайньому захиснику зарплату в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на рік, якщо він погодиться підписати чотирирічну угоду з клубом.

Також сам футболіст висловився про переговори щодо нового контракту з "червоними".

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три асисти.