Слот – про поразку від Брентфорда: Це розчарування

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку від Брентфорда у матчі Англійської Премʼєр-ліги.

Його слова цитує пресслужба Ліверпулю.

"Як ви сказали, знову розчарування. Ви завжди сподіваєтеся, що якщо виграєте футбольний матч протягом тижня, хоча, звичайно, у вас всього два дні відпочинку, коли ви приїжджаєте сюди, ви сподіваєтеся на кращий результат, але я також сподівався і очікував кращого виступу, тому що виступ був далеким від того, до чого ми звикли. Навіть якщо ми програємо, наші виступи були кращими, ніж сьогодні ввечері", – сказав наставник.

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Брентфордом закінчився з рахунком 2:3 на користь команди, за яку виступає Єгор Ярмолюк. Ця поразка стала вже четвертою поспіль для "мерсисайдців" в межах АПЛ.

Також, якщо брати до уваги ще матчі Ліги чемпіонів, то клуб програв 5 з 6 останніх поєдинків.

Раніше двоє футболістів Ліверпуля отримали травми у матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта.