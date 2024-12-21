Слот – про Тоттенгем: Вони мають ідентичність

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками напередодні матчу 17 туру АПЛ проти Тоттенгема.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Коли я думаю про них, то на згадку спадають Гарет Бейл, Пол Гаскойн, ван дер Ваарт та інші. Цей клуб має ідентичність.

Не зважаючи на те, що вони досить давно не перемагали у турнірах, вони одна з тих команд, що змогли обіграти Манчестер Сіті.

Я дуже сподіваюсь, що вони зможуть виграти Лігу Європи. В січні ми зустрінемось із Тоттенгемом у Кубку ліги – це буде дуже цікавий виклик", – резюмував Слот.

Матч 17 туру чемпіонату Англії між Ліверпулем та "шпорами" відбудеться завтра, 22 грудня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

У турнірній таблиці Ліверпуль розмістився на першому місці, маючи у своєму активі 36 очок у 15 зіграних матчах.

Тоттенгем зіграв на одну гру більше та набрав 23 залікові бали.

Раніше свій коментар дав головний тренер лондонців Анге Постекоглу.