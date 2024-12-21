Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Слот – про Тоттенгем: Вони мають ідентичність

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 15:19
Слот – про Тоттенгем: Вони мають ідентичність
Арне Слот
Фото УЄФА

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками напередодні матчу 17 туру АПЛ проти Тоттенгема.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Коли я думаю про них, то на згадку спадають Гарет Бейл, Пол Гаскойн, ван дер Ваарт та інші. Цей клуб має ідентичність.

Не зважаючи на те, що вони досить давно не перемагали у турнірах, вони одна з тих команд, що змогли обіграти Манчестер Сіті.

Я дуже сподіваюсь, що вони зможуть виграти Лігу Європи. В січні ми зустрінемось із Тоттенгемом у Кубку ліги – це буде дуже цікавий виклик", – резюмував Слот.

Матч 17 туру чемпіонату Англії між Ліверпулем та "шпорами" відбудеться завтра, 22 грудня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

У турнірній таблиці Ліверпуль розмістився на першому місці, маючи у своєму активі 36 очок у 15 зіграних матчах.

Тоттенгем зіграв на одну гру більше та набрав 23 залікові бали.

Раніше свій коментар дав головний тренер лондонців Анге Постекоглу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Тоттенгем Арне Слот

Арне Слот

Постекоглу – про слова Слота: Я не євангеліст, а просто неслухняний маленький хлопчик
Історичне досягнення: Ліверпуль не програє у всіх турнірах 20 матчів поспіль
Важливо, що усі гравці отримують ігровий час: Слот – про перемогу в матчі Кубку ліги
АПЛ назвала найкращого тренера місяця
Слот анонсував повернення Алісона в матчі Ліги чемпіонів

Останні новини