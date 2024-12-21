Постекоглу – про слова Слота: Я не євангеліст, а просто неслухняний маленький хлопчик

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу знайшов, чим відповісти своєму майбутньому опоненту Арне Слоту з Ліверпуля.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після жеребкування півфіналів Кубку ліги де "шпори" зіграють з "червоними", Слот висловив сподівання, що Постекоглу виграє трофей з лондонським клубом.

Коли 59-річного австралійця попросили відповісти на цей коментар, він жартома процитував "Буття Браяна за Монті Пайтоном", фільм 1979 року.

"Я не євангеліст. Цитуючи Монті Пайтона, я просто неслухняний маленький хлопчик! Думка Слота – це те, що я люблю у футболі. Повинні бути відмінності, люди, які готові робити речі трохи інакше. Існує ця різноманітність, ця думка, і це дозволяє емоціям прийти в неї. Мені неприємно думати, що люди вважають мене якимось шоуменом чи ще кимось. Я хочу перемагати", – сказав Постекоглу.

Нагадаємо, що у неділю, 22 грудня, Тоттенгем прийматиме Лівверпуль у межах АПЛ.

Це буде перша з трьох зустрічей команд протягом двох місяців. Далі на них очікують дві півфінальні баталії Кубку ліги.

Раніше Анге Постекоглу також прокоментував парад голкіперських помилок у чвертьфіналі турніру проти Манчестер Юнайтед (4:3).