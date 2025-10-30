Українська правда
Слот повідомив подробиці відновлення Гравенберха

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 13:27
Слот повідомив подробиці відновлення Гравенберха
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про відновлення Раяна Гравенберха, який травмувався у середині жовтня.

Слова фахівця наводить пресслужба "червоних".

Нідерландець повідомив, що у Гравенберха "чудові шанси" на те, щоб зіграти проти Астон Вілли матчі 10-го туру АПЛ.

Зазначимо, що спочатку хавбек травмувався у розташуванні збірної під час жовтневої перерви, а згодом погіршив свій стан, вийшовши на матч проти Манчестер Юнайтед – тоді його команда програла 1:2, а сам гравець залишив поле на 62-й хвилині поєдинку.

У нинішньому сезоні 23-річний півзахисник провів 9 матчів у всіх турнірах за мерсисайдців, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. 

Раніше Арне Слот висловився про ганебну поразку Ліверпуля в матчі Кубку ліги проти Крістал Пелес.

