Слот назвав моменти, які дозволили Ліверпулю перемогти Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот вважає, що команда себе чудово почувала у матчі проти Манчестер Юнайтед (3:0), попри скасований гол на восьмій хвилині гри.

Його слова передає Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед почав гру дуже агресивно, і нам довелося знайти себе в цей період, але якщо ви йдете на "Олд Траффорд", ви знаєте, що будуть важкі моменти. Ми пережили це. Що мені сподобалося, так це те, що після того, як нам скасували один гол, ми продовжили грати так само як і раніше. Зрештою, ми забили кілька гарних голів, і нам потрібен був Аліссон у другому таймі, щоб зробити кілька важливих сейвів, але це була заслужена перемога", — сказав фахівець.

Зазначимо, що наставник "мерсисайдців" завдяки цій перемозі встановив неймовірне досягнення — він став першим головним тренером Ліверпуля, який здобув дебютну перемогу на Олд Траффорд (домашній стадіон Манчестер Юнайтед). Востаннє таке досягнення зміг зробити Джордж Кей у 1936 році.

Наразі підопічні Слота розташувалися на 2 місці турнірної таблиці, вони мають по 3 перемоги та 9 очок разом з Манчестер Сіті ("містяни" посідають першу позицію завдяки кращій різниці голів — 9:2 проти 7:0). "Червоні дияволи" із двома поразками та перемогою розташувалися на 14 місці, в їхньому активі 3 залікових бали.