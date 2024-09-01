Тоттенгем на виїзді програв Ньюкаслу, Челсі Мудрика зіграв унічию проти Кристал Пелес у матчі 3 туру АПЛ

Сьогодні, 1 вересня відбулися 2 матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Тоттенгем на виїзді мінімально програв Ньюкаслу, де єдиним голом гостей став автогол Дена Берна. Челсі Мудрика у домашньому матчі втратив очки проти Кристала Пелес.

Чемпіонат Англії — АПЛ

3 тур, 1 вересня

Ньюкасл — Тоттенгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Барнс, 1:1 - 56 Берн (автогол), 2:1 78 - Ісак

Челсі — Кристал Пелес 1:1 (1:0)

Голи: 1:1 - 25 Джексон, 1:1 - 54 Езе

Мудрик вийшов на поле на 74 хвилині матчу, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, вчора 31 серпня, Борнмут Іллі Забарного сенсаційно на виїзді обіграв Евертон Віталія Миколенка забивши 3 голи за 11 хвилин наприкінці матчу.