Тоттенгем на виїзді програв Ньюкаслу, Челсі Мудрика зіграв унічию проти Кристал Пелес у матчі 3 туру АПЛ
АПЛ
Сьогодні, 1 вересня відбулися 2 матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Тоттенгем на виїзді мінімально програв Ньюкаслу, де єдиним голом гостей став автогол Дена Берна. Челсі Мудрика у домашньому матчі втратив очки проти Кристала Пелес.
Чемпіонат Англії — АПЛ
3 тур, 1 вересня
Ньюкасл — Тоттенгем 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Барнс, 1:1 - 56 Берн (автогол), 2:1 78 - Ісак
Челсі — Кристал Пелес 1:1 (1:0)
Голи: 1:1 - 25 Джексон, 1:1 - 54 Езе
Мудрик вийшов на поле на 74 хвилині матчу, проте результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, вчора 31 серпня, Борнмут Іллі Забарного сенсаційно на виїзді обіграв Евертон Віталія Миколенка забивши 3 голи за 11 хвилин наприкінці матчу.