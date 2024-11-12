Рома може звільнити спортивного директора

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі може найближчим часом втратити свою посаду.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Нещодавно римляни звільнили головного тренера, Івана Юрича. Тепер така ж доля може спіткати і Гізольфі, який і був ініціатором запрошення хорватського фахівця.

Наприкінці вересня у відставку подала генеральна директорка Роми Ліна Сулуку. Гізольфі перейшов у Рому лише у травні поточного року, до цього він обіймав посаду спортивного директора Ніцци. Проте невдоволення власників клубу, сім’ї Фрідкін, результатами "джаллороссі" настільки велике, що співпрацю з 39-річний французом можуть завершити менш ніж через півроку після її початку.

На даний момент Рома шукає нового головного тренера, проте Гізольфі практично не залучений до цього процесу, пошуками займається особисто президент клубу Ден Фрідкін.