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Лідер оборони Ліверпуля близький до підписання нового контракту

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 11:03
Лідер оборони Ліверпуля близький до підписання нового контракту
Вірджіл ван Дейк
Getty Images

Лідер оборони Ліверпуля Вірджил ван Дейк близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони незабаром підпишуть угоду до 2027 року. Усі її деталі вже погоджено, а оголошення з боку клубу очікується найближчим часом. 

Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. З того часу гравець виграв у складі "червоних" усе, що можна, зокрема АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів у 2019 році.

Раніше Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Мохамедом Салахом.

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