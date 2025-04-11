Лідер оборони Ліверпуля близький до підписання нового контракту
Вірджіл ван Дейк
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Лідер оборони Ліверпуля Вірджил ван Дейк близький до підписання нового контракту з клубом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сторони незабаром підпишуть угоду до 2027 року. Усі її деталі вже погоджено, а оголошення з боку клубу очікується найближчим часом.
Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. З того часу гравець виграв у складі "червоних" усе, що можна, зокрема АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів у 2019 році.
Раніше Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Мохамедом Салахом.