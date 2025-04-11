Лідер оборони Ліверпуля близький до підписання нового контракту

Лідер оборони Ліверпуля Вірджил ван Дейк близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони незабаром підпишуть угоду до 2027 року. Усі її деталі вже погоджено, а оголошення з боку клубу очікується найближчим часом.

🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025

Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. З того часу гравець виграв у складі "червоних" усе, що можна, зокрема АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів у 2019 році.

Раніше Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Мохамедом Салахом.