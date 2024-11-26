Скрипник: Наразі Ротань номер один тренер в Україні

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає наставника Олександрії Руслана Ротаня найкращим коучем в Україні.

Слова Скрипника передає видання Український футбол.

"Ротань. Імпонує, як він працює в плані бачення та ведення гри. Руслан у цьому плані номер один. Далі, мабуть, іде Вернидуб, який з тим набором гравців, який у нього є, тримає планку другий рік поспіль. Динамо є Динамо. На сьогодні там зібрані найкращі українські гравці. У них є колектив, Олександр Шовковський тримає хлопців у хорошому тонусі.

Можна ще назвати не одного тренера, який у той чи інший час добре проявив себе в Україні. Але наразі найстабільнішими тренерами в Україні є Ротань і Вернидуб", – сказав Скрипника.

Напередодні Олександрія втратила очки з Вересом вперше з 5 жовтня. Попри це, команда Руслана Ротаня залишається другою в турнірній таблиці, випереджаючи третій Шахтар на 4 очки.

До кінця року олександрійці проведуть ще 4 матчі – проти Чорноморця, Динамо (з киянами зіграють два поєдинки впродовж 5 днів) та ЛНЗ.

Раніше Ротань розповів про можливість запрошення до команди нападника Артема Бєсєдіна та захисника Ігоря Пластуна, які наразі є вільними агентами.