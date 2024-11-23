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Будемо сідати і говорити: Ротань – про можливість підписання Бєсєдіна та Пластуна

Олексій Мурзак — 23 листопада 2024, 15:25
Будемо сідати і говорити: Ротань – про можливість підписання Бєсєдіна та Пластуна
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів про можливість запрошення до команди нападника Артема Бєсєдіна та захисника Ігоря Пластуна, які наразі є вільними агентами.

Про потенційне запрошення цих гравців, а також про трансферну політику клубу він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"В основному ми ніколи не відмовлялися від своєї філософії – гравці можуть бути старшими чи молодшими, українцями чи легіонерами, вихованцями топ-шкіл чи хлопцями з глибинки без великих академій у резюме. Головне – щоб вони були готові вчитися й виконувати наші установки, щоб команда діяла гармонійно й грала в наш футбол.

Олександрія страждала від того, що якийсь час у нас переважали молоді гравці. Велике наше досягнення в комплектації станом на зараз – що ми збільшили кількість гравців у розквіті сил. Раніше ми не мали вікового балансу складу. Тепер у нас є група молодих гравців, далі – футболісти середнього віку, а також – не скажу ветерани, а футболісти старшого віку.

Наразі ми готові говорити тільки про такий горизонт планування, як найближчі п’ять турів – від Вереса 24 листопада до ЛНЗ 14 грудня. Це рівно ті матчі, які нам залишилося зіграти в 2024 році.
Після цього будемо сідати зі спортивним директором, штабом, скаутингом, і думати. Ні по кому я не готовий говорити ні "так", ні "ні", тому що зараз просто не час про це думати. Рано", – розповів тренер.

Раніше повідомлялося, що казахстанський Ордабаси оголосив про припинення співпраці з 6 гравцями, серед яких два українці – центральний захисник Ігор Пластун і форвард Артем Бєсєдін.

Бєсєдін вже повідомив, що поки не планує повертатися в Україну, щоб не наражати свою сім’ю на небезпеку.

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