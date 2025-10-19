Подяка хлопцям, – Скрипник оцінив нічию Зорі з Динамо

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про важку нічию команди з Динамо в матчі 9 туру УПЛ.

Слова фахівця наводить пресслужба луганців.

Те, що ми казали, що хотіли та показували на відео – більш-менш спрацювало. Помітив одну тенденцію – коли гранди забивають, вони заспокоюються. Після цього, є шанси грати більше вперед. Моменти, які ми створювали протягом матчу, це та праця, яку ми робили протягом цих останніх двох тижнів.



Ті, хто вийшов на заміну теж зіграли гарно. Задоволені цією нічиєю сьогодні", – розповів Скрипник.