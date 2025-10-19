Подяка хлопцям, – Скрипник оцінив нічию Зорі з Динамо
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про важку нічию команди з Динамо в матчі 9 туру УПЛ.
Слова фахівця наводить пресслужба луганців.
"Коли ти виграєш і пропускаєш, то нічия сумна. А коли програєш проти такої команди, як Динамо, а потім забиваєш і граєш у нічию – то такий результат непоганий, є більше позитиву. Подяка хлопцям.
Те, що ми казали, що хотіли та показували на відео – більш-менш спрацювало. Помітив одну тенденцію – коли гранди забивають, вони заспокоюються. Після цього, є шанси грати більше вперед. Моменти, які ми створювали протягом матчу, це та праця, яку ми робили протягом цих останніх двох тижнів.
Ті, хто вийшов на заміну теж зіграли гарно. Задоволені цією нічиєю сьогодні", – розповів Скрипник.
Набране очко дозволило Зорі зберегти 9 місце у турнірній таблиці – 12 очок, проте у 10-х Карпат є гра у запасі. Динамо посідає третє місце, маючи у своєму активі 17 залікових балів.
Через цю нічию наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.