Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Показали характер: Скрипник – про нічию з Колосом

Олександр Булава — 15 березня 2026, 21:10
Показали характер: Скрипник – про нічию з Колосом
Віктор Скрипник
Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник пояснив, як його команда змогла перевернути гру у матчі з Колосом (1:1) у межах 20 туру чемпіонату України.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Пропустили, потім, як завжди в нас буває, дістаємо шашки й біжимо вперед, намагаємося зрівняти. Сьогодні зрівняли – подяка хлопцям, показали характер.

Ми знаємо, як складно тут грати, останніх пять ігор ми програли Колосу, сьогодні бойова нічия була. Хотілося більшого, але маємо те, що маємо," – розповів фахівець.

Також тренер пояснив заміни – вихід Саленка та Задорожного.

"Ми хотіли тиск зробити попереду – що ми і робили. Хлопці, які вже мають досвід, той же Саленко, який може і протягнути м'яч, і ударити. Так що дуже гарні заміни, які спрацювали.

Хотілося і перемогти, але ще разу кажу: маємо те, що маємо. Коли ти програєш і повертаєшся – така нічия дійсно трудова, – сказав Скрипник.

Турнірне положення Зорі не змінилось. Команда залишилась на восьмому місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

Віктор Скрипник

Останні новини