Скрипник: Прагматичний футбол приніс нам результат у матчі з Епіцентром

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Епіцентром (1:0) у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Забили гол зі стандарту. В другому таймі грали прагматично та по рахунку. Мали шанс забити ще.

Гарно оборонялися. Шансів в суперника було мало. Тиск був, але це нормально.

Звичайно, хочеться грати краще. Сьогодні ж був прагматичний футбол, який приніс нам результат", – сказав він.