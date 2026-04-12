Скрипник: Прагматичний футбол приніс нам результат у матчі з Епіцентром
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Епіцентром (1:0) у 23 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Забили гол зі стандарту. В другому таймі грали прагматично та по рахунку. Мали шанс забити ще.
Гарно оборонялися. Шансів в суперника було мало. Тиск був, але це нормально.
Звичайно, хочеться грати краще. Сьогодні ж був прагматичний футбол, який приніс нам результат", – сказав він.
Також тренер оцінив безпрограшну серію команди, яка триває вже чотири тури.
"Важливо, звичайно. Як я вже казав, коли програєш та граєш унічию, це одно. А коли постійно ведеш в рахунку і нічия – це болить. Немає нічого ідеального, але будемо намагатися ставати кращими.
Дякую хлопцям за те, що всі викладаються на полі і немає байдужих", – розповів Скрипник.
Завдяки цій перемозі Зоря піднялася на 8 місце в турнірній таблиці, набравши 32 очки.