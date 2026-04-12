Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Скрипник: Прагматичний футбол приніс нам результат у матчі з Епіцентром

Олександр Булава — 12 квітня 2026, 20:33
Скрипник: Прагматичний футбол приніс нам результат у матчі з Епіцентром
Віктор Скрипник
Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Епіцентром (1:0) у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Забили гол зі стандарту. В другому таймі грали прагматично та по рахунку. Мали шанс забити ще.

Гарно оборонялися. Шансів в суперника було мало. Тиск був, але це нормально.

Звичайно, хочеться грати краще. Сьогодні ж був прагматичний футбол, який приніс нам результат", – сказав він.

Також тренер оцінив безпрограшну серію команди, яка триває вже чотири тури.

"Важливо, звичайно. Як я вже казав, коли програєш та граєш унічию, це одно. А коли постійно ведеш в рахунку і нічия – це болить. Немає нічого ідеального, але будемо намагатися ставати кращими.

Дякую хлопцям за те, що всі викладаються на полі і немає байдужих", – розповів Скрипник.

Завдяки цій перемозі Зоря піднялася на 8 місце в турнірній таблиці, набравши 32 очки.

Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Зоря мінімально перемогла Епіцентр у 23 турі УПЛ
Один з ключових гравців Зорі відновився після затяжної травми
Нічия з присмаком гіркоти: Скрипник – про результат матчу з Оболонню
Оболонь уникла поразки від Зорі у матчі з 6 голами
Показали характер: Скрипник – про нічию з Колосом

Останні новини