Поки складно сказати, чи буде підписано з ними контракти: Скрипник – про перегляд двох легіонерів

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підтвердив, що тренерський штаб луганського клубу переглядає двох легіонерів.

Про це він розповів у коментарі Українському футболу.

"Розпочну з того, що обох гравців нам пропонували ще раніше, але одна справа – коли про них просто розповідають, геть інша, коли ти їх бачиш на власні очі. Щодо їх перспектив стати повноцінними гравцями Зорі, то потрібно ще за ними постежити більш уважно.



Ви ж розумієте, переліт, адаптація, новий колектив... Поки складно сказати однозначно, чи буде підписано з ними контракти. У нас вистачає хороших своїх гравців, українців, і саме на них я роблю ставку насамперед", – пояснив фахівець.