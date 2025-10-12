Українська правда
Поки складно сказати, чи буде підписано з ними контракти: Скрипник – про перегляд двох легіонерів

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2025, 22:35
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підтвердив, що тренерський штаб луганського клубу переглядає двох легіонерів.

Про це він розповів у коментарі Українському футболу.

"Розпочну з того, що обох гравців нам пропонували ще раніше, але одна справа – коли про них просто розповідають, геть інша, коли ти їх бачиш на власні очі. Щодо їх перспектив стати повноцінними гравцями Зорі, то потрібно ще за ними постежити більш уважно.

Ви ж розумієте, переліт, адаптація, новий колектив... Поки складно сказати однозначно, чи буде підписано з ними контракти. У нас вистачає хороших своїх гравців, українців, і саме на них я роблю ставку насамперед", – пояснив фахівець.

Скрипник додав, що поміж українцем та легіонером обиратиме доморощеного гравця.

"Завжди віддаватиму перевагу нашим хлопцям. Іноземець, щоб грати у стартовому складі, повинен бути на голову чи дві вищий від доморощеного футболіста. Легіонери мають саме підсилювати команду. Остаточне рішення щодо Томаса і Узора буде прийнято згодом", – зазначив спеціаліст.

Раніше повідомлялося, що Зоря не втрачає часу під час перерви на міжнародні матчі та взяла на перегляд французького легіонера.

