Нічия – як поразка: Скрипник – про втрачену перемогу з Кудрівкою

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 17-го туру УПЛ проти Кудрівки (2:2).

Про це фахівець розповів в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Після першого тайму підопічні Скрипника вигравали з перевагою у два м'ячі, але у підсумку не втримали переможний результат.

"Пропустили два голи, які можна було не пропускати. Команда суперників грала без моментів, два удари в площину з рикошетом. На жаль. Ця нічия для нас – як поразка", – сказав Скрипник.

На думку тренера Зорі, заміни у другому таймі не підсилили команду, що позначилося на результаті.

"Ті заміни, які ми зробили, на жаль, нас тільки приглушило. Так що будемо дивитися, розбиратися", – сказав Скрипник.

Зазначимо, що у разі перемоги над Кудрівкою Зоря могла піднятися на 6 сходинку та наблизитися до зони єврокубків. У підсумку "чорно-білі" залишилися на 8 місці, маючи в активі 24 бали.

Раніше повідомлялося, що Зоря підписала 19-річного африканця Саллієу Баха, який багато забивав у чемпіонаті Румунії.