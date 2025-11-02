Головне, що ми перемогли: Скрипник – про гру з Рухом

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Рухом (1:0) в 11 туру чемпіонату України.

Цитує фахівця пресслужба клубу.

"Головне, що ми перемогли. Важка була гра для обох команд. Одна помилка могла призвести до гола. Ми забили свій м’яч. Потім був пенальті – дуже гарно зіграв Сапутін. Після трьох поєдинків, ми, нарешті, здобули перемогу. Це найголовніше. Хлопці видохнули. У Рівному створили купу моментів, але не забили. Сьогодні їх було небагато, але таки забили та перемогли.

Треба працювати далі та готуватися на гру проти Металіста 1925", – сказав Скрипник.