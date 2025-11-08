Рухаємось у потрібному напрямку: Скрипник – про перемогу над Металістом 1925

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Металістом (3:1) в 12 туру чемпіонату України.

Цитує фахівця пресслужба клубу.

"Сподобалось сьогодні те, що ми завжди грали вперед. Були матчі, де коли ми вигравали, то діяли по рахунку. В цьому ж поєдинку могли забивати ще та не сідали в оборону.

Цілісна гра була з нашого боку.

Погано, що зараз пауза в чемпіонаті. Хотілося б на цій хвилі грати далі. Команда відпочине три дні, а після цього знов до роботи", – розповів він.