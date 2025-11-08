Українська правда
Рухаємось у потрібному напрямку: Скрипник – про перемогу над Металістом 1925

Олександр Булава — 8 листопада 2025, 20:28
Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Металістом (3:1) в 12 туру чемпіонату України.

Цитує фахівця пресслужба клубу.

"Сподобалось сьогодні те, що ми завжди грали вперед. Були матчі, де коли ми вигравали, то діяли по рахунку. В цьому ж поєдинку могли забивати ще та не сідали в оборону.

Цілісна гра була з нашого боку.

Погано, що зараз пауза в чемпіонаті. Хотілося б на цій хвилі грати далі. Команда відпочине три дні, а після цього знов до роботи", – розповів він.

Також тренер відзначив безпрограшну серію команди в чемпіонаті, яка триває шість матчів поспіль.

"Це додає впевненості. Це каже про те, що ми рухаємось в потрібному напрямку.

Все залежить від хлопців, котрі виходять на поле. Вже в роздягальні всі заряджені, налаштовані. Ті, хто виходить на заміну, теж додає. Зараз в нас колектив, в якому приємно працювати", – сказав Скрипник.

Перемога дозволила Зорі піднятися на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. 

Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

