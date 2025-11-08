Рухаємось у потрібному напрямку: Скрипник – про перемогу над Металістом 1925
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Металістом (3:1) в 12 туру чемпіонату України.
Цитує фахівця пресслужба клубу.
"Сподобалось сьогодні те, що ми завжди грали вперед. Були матчі, де коли ми вигравали, то діяли по рахунку. В цьому ж поєдинку могли забивати ще та не сідали в оборону.
Цілісна гра була з нашого боку.
Погано, що зараз пауза в чемпіонаті. Хотілося б на цій хвилі грати далі. Команда відпочине три дні, а після цього знов до роботи", – розповів він.
Також тренер відзначив безпрограшну серію команди в чемпіонаті, яка триває шість матчів поспіль.
"Це додає впевненості. Це каже про те, що ми рухаємось в потрібному напрямку.
Все залежить від хлопців, котрі виходять на поле. Вже в роздягальні всі заряджені, налаштовані. Ті, хто виходить на заміну, теж додає. Зараз в нас колектив, в якому приємно працювати", – сказав Скрипник.
Перемога дозволила Зорі піднятися на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ.