Велетень та Пономаренко: збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини

Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної України на матч четвертого туру Ліги націй у дивізіоні В проти Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної України: Трубін, Крупський, Забарний, Сарапій, Михавко, Очеретько, Назарина, Циганков (к), Велетень, Пономаренко, Краснопір.

Зауважимо, що матч-відповідь проти Угорщини підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

Кілька днів тому збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Нагадаємо, що напередодні футбольні здібності лідера угорської команди Домініка Собослаї високо оцінив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Колишній бомбардир київського Динамо Максим Шацьких вважає, що Україна буде фаворитом у протистоянні з "триколорними".