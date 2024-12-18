Чотири криворіжця та один динамівець: символічна збірна 17 туру УПЛ
Украънська Прем'єр-ліга оголосила склад символічної збірної за підсумками 17 туру чемпіонату сезону-2024/25.
Про вибір своїх експертів УПЛ повідомила на своєму сайті.
У символічній збірній 17 туру знайшлося місце одразу чотирьом гравцям Кривбаса, який переміг Карпати (2:0).
Найкращим гравцем туру був визнаний форвард Оболоні Ростислав Тарануха, чиї гол+пас дозволили киянам на виїзді обіграти Рух (3:1).
Звання найкращого тренера туру отримав наставник Полісся Імад Ашур. Під його керівництвом житомирський клуб вдруге за сезон здолав Шахтар (1:0).
Символічна збірна 17 туру УПЛ
Нагадаємо, що 17-й тур був останнім для клубів Української Прем'єр Ліги в 2024 році.
Наступні матчі чемпіонату України команди проведуть у лютому 2025 року.
Раніше колишній тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич розповів, чи планує він повертатися до тренерської роботи.